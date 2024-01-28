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تراند اليوم : قصة القصيدة التي كتبها الفنان خالد عبدالرحمن ولم يستطع تلحينها وغناءها _فيديو

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صحيفة الخليج 365: كشف مذيع قناة "الإخبارية" أحمد الثنيان، قصة القصيدة التي كتبها الفنان خالد عبدالرحمن ولم يستطع تلحينها وغناءها.

وقال الثنيان: من المعروف أن الفنان خالد عبدالرحمن إذا كتب أغنية هو الذي يلحنها ويغنيها إلا أغنية "ضحية صمت" لأنه كل ما حاول يلحنها يبكي ولا يستطع إكمال تلحينها من بكائه.

وأضاف: قرر خالد عبدالرحمن السفر للكويت وأعطاها للملحن الكويتي سليمان الملا الذي أضاف لها لحن ساحر وعاطفي ورجعها لخالد عبدالرحمن ملحنة وجاهزة.

وأكمل: خالد عبدالرحمن ما قدر يغنيها لأن في كل مرة يدخل الاستوديو من أجل تسجيل الأغنية يبكي وما يقدر يكملها.

وتابع: أخيرا قرر مخاوي الليل بعد فترة من التفكير التنازل عنها للفنان حسين قريش، إذ تعد من أفضل أغاني خالد عبدالرحمن.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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