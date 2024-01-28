تراند اليوم : شاهد.. فنان باكستاني يعذب عضو في فرقته ويضربه باللكمات ويسحبه من شعره.. ويردد: أين زجاجتي؟

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو المغني الشعبي الباكستاني راحت فتح علي خان وهو يعتدي بالضرب على أحد أعضاء فرقته في جولة له بالولايات المتحدة.

ويقوم خان وهو -سفيرا لجمعية مناهضة للعنف أساسها الملك تشارلز - بضرب الرجل وسحبه من شعره بشكل عنيف. وقال مبررا فعلته عقب الحادثة: "لقد كان تلميذي وأنا ضربته، ليس لديه أي اعتراض".

وقال مصدر إن الخلاف كان بسبب زجاجة من الخمر، لكن خان نفى ذلك وقال إن زميله في الفرقة فقد زجاجة ماء أعطاها له رجل مقدس.

ويعتبر خان أهم مطرب حي لنوع من الموسيقى مشهور في باكستان يسمى القوالي.كما يعد أحد أعضاء "الصندوق البريطاني الآسيوي"، الذي يساعد ضحايا العنف المنزلي ويدير مبادرات لضمان الصحة العقلية في جميع أنحاء الهند وباكستان. وأسس الملك تشارلز الصندوق البريطاني الآسيوي، عام 2007 لمعالجة الفقر وبناء العلاقات المجتمعية.