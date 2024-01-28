تراند اليوم : نجل هيكل يرد على ⁧‫"علاء مبارك" ‬⁩: لم تعمل يومًا في حياتك وثروتك 300 مليون دولار

صحيفة الخليج 365: نشبت مشادة كلامية بين حسن هيكل ابن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وعلاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حول ثروة الأخير.

كانت البداية مع نشر أحد الحسابات المؤيدة للرئيس الراحل تدوينة جاء فيها " الدكتور حسام بدراوي: " الرئيس حسني مبارك قالي «مستعد أموت علشان بلدي» وقالي ثلاث مرات لايمكن جمال ييجي رئيس جمهورية، وهيكل هو اللي نشر الشائعة دي واستفاد منها المفسدين اللي هدفهم إسقاط النظام ...".

وتفاعل علاء مبارك مع التغريدة قائلا: " أفاق كبير هيكل ده وأكاذيبه لا حصر لها صاحب شائعة التوريث وهيكل الذى قال إن بالمستندات والمعلومات الموثقة والتي قراءها بنفسه إن ثروة مبارك تتراوح بين 9 و11 مليار دولار، وعندما استدعاه جهاز الكسب أنكر ولم يقدم أي مستند".

وهنا دخل حسن هيكل على الخط ليرد قائلا: " سأتولى الرد مع إني بحاول أفرّق بين العام والخاص. وجاء رده: فيما يتعلق بالتوريث فكل حد يقدر يحكم برأيه؛ مضيفا: "فيما يتعلق بالثروة فيمكن الرقم خطأ أو مش باسمك، مع أن الجارديان قالت رقما أكبر، ولكن كيف لحد لم يعمل يوما واحدا (أيوة واحدا) في حياته عنده وديعة موثقة في سويسرا ب300 مليون دولار ؟:)!!".