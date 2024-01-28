95 % انخفاض بقيمة المخالفات التأمينية

ضد التعطل
فاقت مصروفات المنافع التأمينية مصروفات منافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومصروفات فرع الأخطار المهنية، حيث بلغت مصروفات المنافع التأمينية 132 مليار ريال، مقابل 958 مليون ريال مصروفات نظام التأمين ضد التعطل، و997 مليون ريال مصروفات فرع الأخطار المهنية، في وقت بلغت إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا 80 مليون معاملة، وخدمة 14 مليون عميل.
56 ألف زيارة
بلغت الزيارات الوقائية والورش التوعوية المنفذة 56 ألف زيارة، وبلغت الزيارات الافتراضية 350 ألف زيارة، وانخفض معدل الإصابات إلى 9%، وبلغت الاستفسارات المجابة 98.5%، وتبلغ الخدمات الاستباقية المنفذة قبل طلب العميل 21%.
مصروفات ومعاملات
132 مليارا مصروفات المنافع التأمينية
958 مليونا مصروفات التأمين ضد التعطل
997 مليون ريال مصروفات فرع الأخطار المهنية
14 مليون عميل مستفيد
80 مليون معاملة منجزة
%95 تخفيض المخالفات التأمينية
56 ألف زيارة وقائية
%9 انخفاض معدل الإصابات
%96 تنفيذ المعاملات إلكترونيا دون تدخل بشري
%73 انخفاض زيارات الفروع
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