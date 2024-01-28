تراند اليوم : هل بدل التعرق تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن؟ .. بالفيديو: خبير تغذية يجيب ويحسم الجدل

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب وخبير بالتغذية الدكتور محمد الغندور ، حقيقة فعالية بدلة التعرق "الساونة" ، لفقدان الوزن الزائد .

وقال الغندور خلال لقائه مع برنامج سيدتي : الفرق بين حرق الدهون باستخدام بدلة التعرق أو بدونها هو 30 سعر حراري فقط وهذا شي ما يستاهل" .

وأوضح الغندور أن الجسم لا يفقد الدهون عن طريق التعرق ، وأبرز مثال على ذلك السباح لا يعرق ولكن أكثر الرياضيات التي تحرق الدهون هي السباحة .

وأضاف الغندور موضحا أضرار بدلة التعرق أو الساونا ومنها أعراض ضربة الشمس ، ومن أبرزها غيثان مستمر ، صداع ، هبوط في ضغط الدم ، اغماء ، مؤكدا أن حرق الدهون يعتمد على شرب الماء بشكل متكرر مع نظام صحي مناسب للجسم.