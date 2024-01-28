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تراند اليوم : هل بدل التعرق تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن؟ .. بالفيديو: خبير تغذية يجيب ويحسم الجدل

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صحيفة الخليج 365: كشف طبيب وخبير بالتغذية الدكتور محمد الغندور ، حقيقة فعالية بدلة التعرق "الساونة" ، لفقدان الوزن الزائد .

وقال الغندور خلال لقائه مع برنامج سيدتي : الفرق بين حرق الدهون باستخدام بدلة التعرق أو بدونها هو 30 سعر حراري فقط وهذا شي ما يستاهل" .

وأوضح الغندور أن الجسم لا يفقد الدهون عن طريق التعرق ، وأبرز مثال على ذلك السباح لا يعرق ولكن أكثر الرياضيات التي تحرق الدهون هي السباحة .

وأضاف الغندور موضحا أضرار بدلة التعرق أو الساونا ومنها أعراض ضربة الشمس ، ومن أبرزها غيثان مستمر ، صداع ، هبوط في ضغط الدم ، اغماء ، مؤكدا أن حرق الدهون يعتمد على شرب الماء بشكل متكرر مع نظام صحي مناسب للجسم.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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