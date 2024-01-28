تراند اليوم : هل سيصوتون لمرشح مسلم؟.. استطلاع بشأن الانتخابات الرئاسية يكشف إجابة الأمريكيين

صحيفة الخليج 365: أكد أكثر من 70 في المئة من الأمريكيين أنهم سيصوتون لمرشح رئاسي مسلم، أو مثلي/ة الجنس، وذلك في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة غالوب البحثية حول استعداد الأميركيين للتصويت لمرشحين رئاسيين من خلفيات متنوعة.

وأشارت الغالبية ممن استطلعت آراؤهم إلى أنهم يدعمون التصويت للمرشحين الرئاسيين أكانوا يهودا أو مسيحيين أو من أصول أفريقية أو المنحدرين من دول أميركا الجنوبية أو حتى إذا كان المرشح امرأة.

ولم يكن هناك اختلاف كبير في دعم هذه الفئات من بين المستطلعة آراؤهم بصرف النظر عن انتمائهم لأي من الحزبين، الديمقراطي أو الجمهوري.

ولكن الديمقراطيين بدوا أكثر استعدادا لدعم المرشحين من المسلمين أو الملحدين أو الاشتراكيين أو حتى أصحاب التوجهات الجنسية المثلية، وفق الاستطلاع.