شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة على جدة ورابغ.. وطريف تسجل أدنى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وسجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجتين مئويتين كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الأنخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف(القريات) وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر).