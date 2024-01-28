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فتاة تتلقى رسالة طلاقها أثناء خروجها مع صديقاتها للترفيه .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتلقى رسالة طلاقها أثناء خروجها مع صديقاتها للترفيه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد محزن يبكي القلوب، استلمت فتاة رسالة طلاقها خلال خروجها للترفيه مع صديقاتها .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تبكي أثناء جلوسها مع صديقاتها بعدما استلمت الصدمة الكبرى .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حبث علّقت أحدهم قائلة:” جعله فداك ويعوضك الله برجل أرجل منه لا تزعلين.”، بينما قال أحد الرجال:” إذا خرجت بدون إذن زوجها تستاهل الطلاق.”

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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