شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتلقى رسالة طلاقها أثناء خروجها مع صديقاتها للترفيه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد محزن يبكي القلوب، استلمت فتاة رسالة طلاقها خلال خروجها للترفيه مع صديقاتها .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تبكي أثناء جلوسها مع صديقاتها بعدما استلمت الصدمة الكبرى .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حبث علّقت أحدهم قائلة:” جعله فداك ويعوضك الله برجل أرجل منه لا تزعلين.”، بينما قال أحد الرجال:” إذا خرجت بدون إذن زوجها تستاهل الطلاق.”