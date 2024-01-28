شكرا لمتابعة خبر عن متحدث مكافحة المخدرات: أكثر المضبوطين هم مخالفو أنظمة الإقامة والعمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد متحدث المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، إنه “استمرارا لجهود وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فقد أسفرت الحملة الأمنية (وطن بلا مخالف)، خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط 19 ألف 321 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”.

وأكد إلى أن المديرية العامة تضبط بشكل مستمر العديد من مهربي ومروجي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن العديد من مهربي ومروجي المواد المخدرة هم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وهذا يؤكد المخاطر خلال التعامل مع هذه الفئة.