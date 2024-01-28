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الدفاع المدني يدعو إلى الحذر عند استخدام سخانات المياه

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الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني تحذير إلى جميع المواطنين عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه، التي تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية, والصيانة الدورية لصمام الأمان, ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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