شكرا لمتابعة خبر عن جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة:نستهدف 100000 وجبة افطار في عام 1445هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة بمحافظة الخرج استعداداتها مبكرا لمشروع افطار الصائمين في شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هـ.

وتسعى الجمعية الى زيادة الاعداد المستهدفة في كل عام من خلال استثمار كافة ابعاد العمل الخيري دون الاقتصار على الوجبات فحسب بل تقوم الجمعية بإعداد وجبات الافطار من خلال توطين العمل والتجهيز للوجبات من خلال مطابخ ومعامل مجهزة داخل الجمعية.

حيث يسهم ذلك في تجويد الوجبات المعدة والقدرة على التوسع في المشروع وضبط الهدر الغذائي وفتح فرص تطوعية للراغبين بالعمل من ابناء الوطن.

وتستهدف الجمعية هذا العام الى الوصول الى ١٠٠٠٠٠ وجبة بقيمة ١٥٠٠٠٠٠ ريال وكذلك الوصول الى ٣٥٠٠ سله غذائية بقيمة ٥١١٠٠٠ ريال و يبلغ عدد المستفيدين من الجمعية ٣٣٢٣ مستفيد.

والجدير ذكره ان الجمعية قامت بتوزيع اكثر من ٨٦٦٤٤ وجبة افطار صائم في رمضان لعام ١٤٤٤ هـ.