القبض على 9 أشخاص لسطوهم على مستودعات شركة بجدة

قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود و (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لسطوهم على مستودعات شركة تجارية وتكسير خزنة حديدية والاستيلاء على مبالغ مالية والهروب من الموقع باستخدام مركبتين مسروقتين. تم استردادهما، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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