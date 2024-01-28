موقف المستأجر من دفع الإيجار في حال الخروج قبل انتهاء المدة بدون رضى المالك

أوضحت منصة إيجار، أن المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار حتى نهاية العقد في حال الخروج قبل انتهاء المدة بدون رضى المالك. جاء ذلك في رد منصة إيجار على سؤال تلقته من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.
وجاء السؤال كالتالي: “في حال خروج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بدون رضى المالك ، هل المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار إلى نهاية العقد؟” وردت المنصة: “نعم، المستأجر مُلزم بدفع القيمة الإيجارية للمؤجر، وذلك وفقاً لأحكام المادة 563 من القانون المدني المصري”. وأضافت المنصة أن المادة 563 تنص على أنه: “إذا عقد الإجارة لمدة معينة، وجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المتفق عليها في كل شهر من شهور المدة”.
وأشارت المنصة إلى أنه في حال خروج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بدون رضى المالك، يكون مُلزماً بدفع الأجرة المتفق عليها حتى نهاية العقد، بالإضافة إلى تعويض المؤجر عن الخسارة التي لحقت به نتيجة الخروج المبكر. وأكدت المنصة على أهمية التزام المستأجر بشروط عقد الإيجار، وعدم الخروج منه قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وذلك حفاظاً على حقوقه وحقوق المؤجر.
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