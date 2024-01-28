شكرا لمتابعة خبر عن سائحة ألمانية تصل إلى المملكة بعدما قضت 6 أشهر في الطريق ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لا يُصدق ، وصلت سائحة ألمانية إلى المملكة بعدما قضت شهور عديدة في الطريق ، حيث فضلت أن تسافر براً .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، لحظة وصول السائحة إلى الأحساء بسيارتها بعدما قضت 6 أشهر في الطريق وسط دهشة الحضور .

وحاز مقطع الفيديو على تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بحبها للسفر واستكشاف الأماكن عن طريق سيارتها ، ومن أبرز هذه التعليقات : ” ما شاء الله الرحالة اللي مثلها عندهم صبر وحب استشكاف ” ، وقال آخر : “‏‎كفو عليك وياهلا فيها ” .