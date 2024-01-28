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سائحة ألمانية تصل إلى المملكة بعدما قضت 6 أشهر في الطريق ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد لا يُصدق ، وصلت سائحة ألمانية إلى المملكة بعدما قضت شهور عديدة في الطريق ، حيث فضلت أن تسافر براً .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، لحظة وصول السائحة إلى الأحساء بسيارتها بعدما قضت 6 أشهر في الطريق وسط دهشة الحضور .

وحاز مقطع الفيديو على تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بحبها للسفر واستكشاف الأماكن عن طريق سيارتها ، ومن أبرز هذه التعليقات : ” ما شاء الله الرحالة اللي مثلها عندهم صبر وحب استشكاف ” ، وقال آخر : “‏‎كفو عليك وياهلا فيها ” .

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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