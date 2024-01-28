شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من التوابل يحمي من السكر .. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك بعض التوابل التي يُعتقد أنها تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتساعد في الحماية من مشاكل السكري، ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام التوابل كجزء من نظام غذائي صحي عام ولا يمكنها أن تعوض أو تعالج الحالات الطبية، بحسب ما نشره موقع هيلثي :



نوع من التوابل يحمي من السكر

من بين التوابل التي يُعتقد أنها تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم:

القرفة: تشير الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن كذلك إضافة القرفة إلى الوجبات والمشروبات، مثل الشاي أو القهوة أو الزبادي.

الكركم: يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، والذي قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، يمكن إضافة الكركم إلى الأطباق المختلفة والمشروبات.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد في تحسين عمل الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، يمكن استخدام الزنجبيل في الأطباق الطهي أو في شاي الزنجبيل.

الثوم: يعتقد أن الثوم يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، يمكن إضافة الثوم إلى الأطباق المختلفة لإضفاء نكهة وفوائد صحية.

مع ذلك، يجب أن يتم استخدام التوابل كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام، ويجب استشارة الطبيب أو الاختصاصي الصحي قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي للتأكد من الملاءمة الشخصية والسلامة الصحية.