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حملة لإزالة الملصقات العشوائية بشوارع مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة «معا لتكن مكة أجمل»، لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية والمخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز النظافة العامة، والحد من الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام.

وكانت الأمانة نفذت مرحلتين سابقتين تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة، تم تنفيذها في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.

أهداف الحملة:

  • الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام.
  • تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.
  • مساندة جهود الأمانة.
  • المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع.
  • الحفاظ على المرافق العامة والخاصة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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