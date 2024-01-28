شكرا لقرائتكم خبر حملة لإزالة الملصقات العشوائية بشوارع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت الأمانة نفذت مرحلتين سابقتين تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية.
وأوضحت الأمانة أن المبادرة، تم تنفيذها في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.
أهداف الحملة:
- الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام.
- تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.
- مساندة جهود الأمانة.
- المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع.
- الحفاظ على المرافق العامة والخاصة.
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