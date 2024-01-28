ضبط 3 مخالفين دخلوا مناطق محظورة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخولهم مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأة (الفقع) بالمنطقة الشرقية. وأوضحت الإدارة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى 10,000 ، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5000 مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

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