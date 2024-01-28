حلول مستدامة لتحسين زراعة النباتات في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تمثل حماية الثروة النباتية 80% من الغذاء، تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» المهندس أيمن الغامدي أعمال مركز المكافحة الحيوية والنحل الطنان في منطقة القصيم، خلال جولته الميدانية للاطلاع على سير الأعمال بإنتاج الأعداء الحيوية.

وأكد الغامدي أن مركز وقاء يعمل على تعزيز التقنية الحيوية من خلال أعمال المكافحة والوقاية للنباتات لتحسين زراعة النباتات واستخدام حلول مستدامة تحافظ على البيئة وتمكن المملكة من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في ظل رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن القطاع يسعى من خلال مهامه إلى تطوير التدابير اللازمة للوقاية من دخول وانتشار الآفات النباتية الحجرية وذات الأثر الاقتصادي، ولأهمية المكافحة الحيوية في قطاع الصحة النباتية، والمكافحة الحيوية لإنتاج الأعداء الحيوية والنحل الطنان في منطقة القصيم، وهي من عناصر تطوير الإدارة المتكاملة للآفات وتعزيز المكافحة الحيوية وإنتاجها محليا.

وأكد المهندس الغامدي أن المركز سيسهم في تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعداء الحيوية؛ مبينا أن القدرة الإنتاجية تصل إلى 4 مليارات عدو حيوي سنويا للسيطرة على الآفات بمساحة تبلغ 6 آلاف هكتار في البيوت المحمية المنتجة للخضراوات، كما تبلغ القدرة الإنتاجية من النحل الطنان 38 ألف خلية سنويا تفي بتغطية مساحة 200 هكتار من البيوت المحمية.

أهداف المركز: