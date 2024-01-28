1.2 مليار ريال عوائد اقتصادية للعمل التطوعي خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تجاوزت العوائد الاقتصادية للعمل التطوعي مليارا و233 مليون ريال خلال العام 2023، حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الأفراد والمجتمع كونه جزءا من مبادراتها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وشهد عام 2023 قفزات إيجابية في مجال العمل التطوعي، حيث تخطى عدد المستفيدين من العمل التطوعي 75 مليون مستفيد. ولتوفير البيئة المناسبة للمتطوعين أنشأت الوزارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي وبلغ عدد الأفراد المسجلين فيها 1.8 مليون متطوع، فيما بلغ عدد الجهات الموفرة للفرص التطوعية عبر المنصة 6 آلاف جهة. وتجاوز عدد العاملين في المجال التطوعي 843 ألف متطوع بلا تكرار، في حين بلغ عدد المتطوعين مع التكرار أكثر من 3 ملايين متطوع ومتطوعة نفذوا 528 ألف فرصة تطوعية، وأمضوا 53 مليون ساعة تطوعية تنوعت بين مجالات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئة وتنظيمية وإعلامية، في مختلف مناطق ومدن المملكة. المنصة الوطنية للعمل التطوعي: أطلقت في عام 2020.

بيئة حاضنة تنظم العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص. خدمات ومميزات المنصة: التحقق الآمن من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.

الوصول إلى الفرص التطوعية بيسر وسهولة.

توثيق الساعات والجهود التطوعية للأفراد وعكسها في منصة أبشر. برنامج التطوع لخدمة ضيوف الرحمن: 131 ألف متطوع مشارك بلا تكرار.

222 ألف متطوع بتكرار.

8 ملايين ساعة تطوعية.

53 ألف فرصة تطوعية.

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