السجن 30 شهرا عقوبة الاقتراب من حرم الحدود

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وحذرت وكالة وزارة الداخلية للأفواج الأمنية، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كلم، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرا، أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معا.
كما حذرت الإدارة العامة للمجاهدين من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
العقوبات تشمل:
- من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كلم.
- سيعرض نفسه للعقوبات الواردة.
- السجن لمدة تصل إلى 30 شهرا.
- غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال.
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