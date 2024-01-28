شكرا لقرائتكم خبر تشديد العقوبات على الاحتطاب والرعي داخل المحميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين جرى تشديد العقوبات على الاحتطاب وقطع الأشجار والرعي داخل المحميات، دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية بعنوان «شتانا صح» للمحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب، والرعي الجائر، وحرق الأشجار، ورمي النفايات وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر البيئة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي إيمانا منها بدور أفراد المجتمع المهم في المحافظة على الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للجهات الحكومية والخاصة في التوعية للحفاظ على بيئة نقية وصحية.

وحثت أفراد المجتمع المحلي وزوار المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، على اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية، وتجنب الممارسات الخاطئة كالاحتطاب، وإشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، ورمي النفايات في الأماكن الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة، ويتم تغريم مرتكبيها ماليا، حسب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على حماية وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من خلال عمل المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية البيئة، وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

العقوبات الواردة:

قطع الأشجار أو الشجيرات:

10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

سير المركبات بالمناطق المحمية:

غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف.

ترك النفايات في الغابات:

غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال.

الرعي داخل المحميات: