توزيع 4 ملايين وجبة لمستفيدي فائض الطعام بالرياض

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وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي أن الجمعية تحرص على الاستفادة من فائض الطعام وتقليل الهدر واستدامة الأمن الغذائي للأسر في مجتمع مدينة الرياض، معلنا عن افتتاح فرع ثان للجمعية في جنوب الرياض يقع على شارع الفريان بهدف توسيع نطاق الخدمات.
وأشار إلى أن الجمعية أولت اهتماما كبيرا بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع في أسواق النفع العام في عتيقة والعزيزية وكذلك المروج والروابي للاستفادة من فائض الخضراوات والفواكه وتوزيعها طازجة على الأسر المحتاجة وذلك بالتعاون وعقد الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات التي لها مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب.
وتجويدا لنوعية الخدمة التي تقدمها الجمعية، بين السبيعي أن «خيرات» حصلت على شهادة الجودة العالمية iso:9001 في عام الماضي 2023، وذلك بعد مراجعة توثيق وتقييم العمليات الإدارية وآليات سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
جمعية خيرات:
- تقدم خدماتها عبر مشاريع عدة «احفظ النعمة»
- نشر ثقافة حفظ النعمة وتقليل الهدر
- المحافظة على الأمن الغذائي
- توفير الوجبات الساخنة للمستفيدين من فائض الطعام
- مشروع الإطعام المتحرك
- سلة الخير وإفطار صائم وفرحة العيد والأضاحي
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