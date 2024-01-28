شكرا لقرائتكم خبر توزيع 4 ملايين وجبة لمستفيدي فائض الطعام بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت جمعية خيرات لحفظ النعمة 4 ملايين و522 ألفا و532 وجبة طازجة محفوظة على المستفيدين من خدماتها في الرياض خلال العام الماضي 2023، وذلك ضمن شراكاتها المجتمعية لحفظ وتوزيع فائض الطعام مع الفنادق والمطاعم وقاعات المناسبات وأسواق النفع العام.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي أن الجمعية تحرص على الاستفادة من فائض الطعام وتقليل الهدر واستدامة الأمن الغذائي للأسر في مجتمع مدينة الرياض، معلنا عن افتتاح فرع ثان للجمعية في جنوب الرياض يقع على شارع الفريان بهدف توسيع نطاق الخدمات.

وأشار إلى أن الجمعية أولت اهتماما كبيرا بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع في أسواق النفع العام في عتيقة والعزيزية وكذلك المروج والروابي للاستفادة من فائض الخضراوات والفواكه وتوزيعها طازجة على الأسر المحتاجة وذلك بالتعاون وعقد الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات التي لها مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب.

وتجويدا لنوعية الخدمة التي تقدمها الجمعية، بين السبيعي أن «خيرات» حصلت على شهادة الجودة العالمية iso:9001 في عام الماضي 2023، وذلك بعد مراجعة توثيق وتقييم العمليات الإدارية وآليات سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

جمعية خيرات: