تدشين كتاب «سعوديون عاشوا في مصر» بمعرض القاهرة الدولي

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وخلال حفل التوقيع أعرب السفير نقلي عن سعادته لحضور الحفل، مشيرا إلى أن الالتقاء الدائم بين المفكرين السعوديين والمصريين من خلال المناسبات الثقافية مثل معارض الكتاب والندوات وغيرها من الفعاليات والبرامج يعكس قوة الترابط الاجتماعي والإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين، ويحمل بعدا تاريخيا للعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ في مختلف المجالات.
من جانبه تحدث العرفج عن فكرة الكتاب التي تصف حجم الترابط الاجتماعي بين المملكة ومصر، من خلال أبرز الرواد والأسماء السعوديين في عدد من المسارات أبرزها المسار الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني.
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