تجارب علمية في التميز البحثي بجامعة نورة

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وركز الأسبوع البحثي من خلال البرامج والورش العلمية والمبادرات البحثية التي تضمنها، على عرض تجارب علمية واقعية في التميز البحثي على مستوياته كافة، والاستفادة من تجارب المتميزين، وإذكاء روح التنافس العلمي في إعداد البحوث المتميزة بين مجتمع الباحثين.
ويأتي الأسبوع بالتماهي مع رؤية المملكة 2030 في الاعتماد على الاقتصاد المعرفي وتطوير البحث العلمي، من خلال دعم منظومة البحث العلمي، والابتكار، والتميز البحثي بما يسهم في دعم عجلة التنمية.
وتضمنت فعاليات الأسبوع 7 ورش تدريبية، أدارها وقدمها أعضاء هيئة التدريس من الكلية، وطالبات خريجات من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وشملت مواضيع ورش العمل تجربة إعداد بحوث ترقية حاصلة على التميز البحثي، وتجربة إعداد رسالة علمية حاصلة على جائزة علمية، وتجربة تأليف كتاب وطباعته ونشره، إضافة إلى تجربة الفريق العلمي في النشر المصنف.
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