معايير جماليات الخيل العربية الأصيلة بحي حراء الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت انطلاقة جماليات الخيل العربية الأصيلة مع بدء فعاليات ليالي حراء الثقافي بمكة، حضورا لافتا للزوار من المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، حيث تشارك في الفعالية عدد من الخيول العربية الأصيلة والحائزة على عدد من المراكز الأولى في مسابقات الجمال المحلية. وحظيت جماليات الخيل بأجواء منقطعة للنظير مع إعجاب الحاضرين، ولا سيما أنها تعد جزءا مهما من التراث السعودي العريق، كونها تتضمن وصفا في كيفية ترويضها وتعدد استخداماتها المختلفة، إضافة لمعرفة الإلمام بمواصفات الخيل الأصيلة، وإثراء تجربة الزائرين بفن التعامل مع الخيول.

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