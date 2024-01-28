مبادرة لتحسين المشهد الحضري في مدارس الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أمس المرحلة الأولى من مبادرة تحسين المشهد الحضري في مدارس المنطقة للبنين والبنات والمباني التابعة للإدارة، بإشراف قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وأوضحت الإدارة أنها أعدت خطة تنفيذ للمبادرة تشمل المتطوعين والمتطوعات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات والمدارس المستهدفة ضمن كل مرحلة من مراحل المشروع، الذي يتضمن توفير فريق دعم ومساندة في كل عملية من عمليات التنفيذ المكون من: منسق أو منسق أمن وسلامة، منسق صحي، رائد ورائدة النشاط، معلم فنية، ومشرف للصيانة، سواء لطلاء الجدران والأسوار أو عمليات التشجير الواسعة داخل الحرم المدرسي أو خارجه.

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