اختبارات معيارية لـ24 تخصصا جامعيا تعزز الجاهزية لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلاب المتوقع تخرجهم، وذلك لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية في 700 برنامج أكاديمي لـ24 تخصصا جامعيا بمرحلة البكالوريوس، إذ تستمر للعام الثاني على التوالي، بهدف قياس وتحسين جودة المخرجات، ورفع جاهزيتها لسوق العمل.

ويعد «برنامج جاهزية»، إحدى مبادرات الهيئة الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ24 تخصصا جامعيا لأكثر من 40 ألف طالب، بهدف قياس ورفع جودة مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والقيم «نواتج التعلم»، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين المخرجات والمتطلبات، وذلك وصولا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية.

ويعنى البرنامج في هذه المرحلة الثانية بتقييم طلاب البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، إضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصا، وتشمل تخصصات: المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.

ويطبق البرنامج خلال اختبارات معيارية مبنية على إطار تخصصي، يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم الوطنية، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم لكل مجال تخصصـي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي، وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي «صقر».

التخصصات المستهدفة

5 تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والرياضيات تشمل:

علم الاقتصاد.

إدارة الأعمال.

نظم المعلومات الإدارية.

الموارد البشرية.

العلوم الإكتوارية.

6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية تشمل: