دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه، التي تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية, والصيانة الدورية لصمام الأمان, ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يؤكد أهمية ضبط السخانات على أقل من 70 درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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