شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة الواتساب التفاعلي في ناجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت مراكز ناجز للخدمات العدلية خدمة “واتساب ناجز”, التي تتيح استخدام خدمة الواتساب للحصول على خدمات عدلية فورية وسهلة تتضمن دعماً قانونياً متقدماً يختصر المسافة والوقت، بهدف تحسين حياة الناس وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية.

وكشف مركز ناجز عن عدد من المميزات المتاحة عبر الخدمة، وهي إتاحة إنهاء الخدمات العدلية من أي مكان وخلال وقت وجيز جدًا مقارنةً بالإجراءات الحضورية, وذلك من خلال فريق قانوني متخصص يعمل على إحالة الطلب إلى الجهة المختصة بشكل فوري, كما أكد المركز أن الخدمة تُقدم للجميع في جميع مناطق ومحافظات المملكة يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً عبر الرقم الموحد 966920008128+.

وتقدم تجربة المستفيد على “واتساب تفاعلي” خدمات بشكل مماثل للمتوفرة في المراكز ويتم الرد على المستفيد بتحديد الخدمة (قضاء – تنفيذ – استفسار), حيث يتم تنفيذ الطلب وفق إجراءات محوكمة وباستخدام التقنيات الحديثة، يتم توجيه الطلب في مساره المخصص, ويتولى الفريق المختص تقديم الخدمة بشكل فوري عبر المحادثة المرئية مع مقدم الطلب.

وتعكف مراكز ناجز للخدمات العدلية على زيادة عدد العمليات بما يعزز من تحسن تجربة المستفيدين ويُحقق أفضل خدمة عدلية بجودة وموثوقية, وبما يُسهم في التسريع من إنجاز المعاملات العدلية.

يذكر أن مراكز ناجز تسعى لتقديم خدمات جديدة وتطوير الإجراءات العدلية بالشراكة مع القطاع الخاص, لخدمة المحامين وأصحاب الأعمال والأفراد.