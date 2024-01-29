تراند اليوم : مواطن يشكو لنائب أمير منطقة مكة عدم وصول المياه لقريته في محافظة الليث .. شاهد : ردة فعل الأمير

صحيفة الخليج 365: استجاب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير " سعود بن مشعل بن عبدالعزيز " ، لشكوى أحد المواطنين الذي ألتقاه خلال زيارته لمحافظة الليث ، وأمر بحل مشكلة المياه في قريته .

وألتقى الأمير "سعود بن مشعل " خلال زيارته لمحافظة الليث بالمواطنين لمناقشة مشاكلهم .

وقال أحد المواطنين للأمير : أننا في قرية " طفيل " أكبر قرية جنوب الليث وبها 10 آلاف منزل معدومة من جميع الخدمات ولا تصل إليها مياه وأرسلنا شكاوي و برقيات كثيرة .

وتابع المواطن : محطة التحلية تبعد عن القرية 15 كيلو متر ، والقرية لا توجد بها نظافة ولا أسفلت ومشوهة للبصر .

على الفور نقل الأمير شكوى المواطن لمسؤول شركة المياه ، قائلا :" سجل عندك قرية طفيل لحل مشكلة المياه .