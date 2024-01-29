حملة لإزالة الملصقات العشوائية

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة «معًا لتكن مكة أجمل»، لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية المخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز النظافة العامة، والحد من الظواهر السلبية التي تشوّه المنظر العام.

وكانت الأمانة نفذت مرحلتين سابقتين، تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة تم تنفيذها في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، داعية إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.