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انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، عندما كان في عمر الـ55 عامًا.
وقد كشف حساب “تاريخ آل سعود”، الذي يهتم بنشر تاريخ المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الصورة في تغريدة على منصة إكس. وأكد الحساب أن الصورة التقطت عام 1348هـ/1930م، وهي قبل إعلان توحيد المملكة العربية السعودية. وكان عمر الملك عبدالعزيز حينها 55 عامًا هجريًا.
وفي إضافة إلى ذلك، أشار الحساب إلى أن الصورة التقطت خلال اجتماع الملك عبدالعزيز مع ملك العراق الراحل الملك فيصل بن الحسين. وكان الهدف من الاجتماع حل المشكلات الحدودية بين البلدين.
تعتبر هذه الصورة نادرة وقيمة، حيث تسلط الضوء على الملك عبدالعزيز في فترة هامة من تاريخ المملكة وتواصله مع قادة الدول الأخرى في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول صورة نادرة للملك عبدالعزيز في عمر الـ 55 عامًا خلال اجتماعه مع ملك العراق فيصل بن الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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