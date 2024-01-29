تراند اليوم : أول تعليق من "ترامب" على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية شمال الأردن ومقتل وإصابة أكثر من 37 جنديا أمريكيا

صحيفة الخليج 365: علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية شمال الأردن، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 37 جنديا أمريكيا.

الهجوم

وقال ترامب في بيان: "إن الهجوم بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية أميركية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة عدد أكبر، يمثل يومًا فظيعًا لأميركا."

نتيجة مروعة

وأضاف: " هذا الهجوم السافر على الولايات المتحدة هو نتيجة مروعة ومأساوية أخرى لضعف جو بايدن واستسلامه."

إيران

وتابع البيان: "قبل ثلاث سنوات، كانت إيران ضعيفة، ومفلسة، وتحت السيطرة الكاملة. وبفضل سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها، بالكاد يستطيع النظام الإيراني جمع دولارين لتمويل وكلائه الإرهابيين، ثم جاء جو بايدن وأعطى إيران مليارات الدولارات، والتي استخدمها النظام لنشر سفك الدماء والمذابح في جميع أنحاء الشرق الأوسط." مؤكدا، أن العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة.

يوم رهيب

وأضاف: "هذا اليوم الرهيب هو دليل آخر على أننا بحاجة إلى عودة فورية إلى السلام من خلال القوة، حتى لا يكون هناك المزيد من الفوضى، ولا مزيد من الدمار، ولا مزيد من الخسائر في الأرواح الأميركية الثمينة".