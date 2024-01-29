تراند اليوم : تفاصيل إعلان تعاون بين إثيوبيا والإمارات لتطوير ميناء بربرة في الصومال

صحيفة الخليج 365-وكالات: رحبت إثيوبيا برغبة موانئ دبي العالمية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركة في تطوير ميناء بربرة بمنطقة أرض الصومال، والذي تسعى أديس أبابا للحصول عليه وفقًا لاتفاقية مع حكومة إقليم أرض الصومال الإنفصالية.

من جانبه قال عمر حسين، السفير الإثيوبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب صحيفة ستاندرد أديس الإثيوبية، إن الحكومة ترحب برغبة موانئ دبي العالمية في التعاون مع إثيوبيا في تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، وأن رغبة موانئ دبي العالمية في التعاون مع إثيوبيا هي نهج ترحيبي تعمل الحكومة من أجله.

وخلال الأسبوع الماضي قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، إنه مسرور للغاية لإعلان التزام مشترك بتعزيز ميناء بربرة، البوابة الرئيسية للتواصل الإقليمي، وذلك عقب اجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حسب الموقع الإثيوبي ذاته.