تراند اليوم : شاهد : اللاعب السعودي "أحمد الغامدي" يثير الجدل بسبب تحدثه بـ "الإنجليزية" واستعانته بشخص يترجم له العربية

صحيفة الخليج 365: أثار اللاعب أحمد الغامدي، حالة من الجدل بسبب تحدثه باللغة الإنجليزية خلال إدلائه بتصريحات صحفية، واستعانته بمترجم ليترجم حديثه باللغة العربية والعكس.

​​​وسمع خلال الفيديو صحفي يوجه أسئلة باللغة العربية ل "الغامدي"، والذي رد باللغة الإنجليزية، فيما قام مترجم بترجمة حديثه بالعربية، كما ترجم أسئلة الصحفي بالإنجليزية.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغرد: "يعني ما يتكلم إلا الإنجليزية لأنه عاش في كندا 17 عاما". وعلق مغرد قائلا: "كيف ياخوفي يحسبونه علينا محترف".

وأضاف مغرد: "الولد من مواليد جدة وسافر كندا مع والديه وعمره سنة أو أقل وهناك درس وتعلم ولعب في فريق كندي قبل أن يتم استدعاؤه لمنتخب الناشئين أو الشباب ومن ثم انتقل للاتفاق وكان أول 6 شهور لا يجيد العربية بسبب حياته ودراسته في الخارج".

فيما قال مغرد: "قبل فترة طلع وتكلم عربي لكن لسانه ثقيل في العربية".