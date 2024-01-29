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مُختصة تشرح طريقة سهلة وفعالة للادخار وإدارة الميزانية الشهرية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قدمت مختصة طريقة سهلة وفعالة للإدخار وإدارة الميزانية الشهرية سواء كانت معاش أو مصروف.

وقالت المختصة في مقطع فيديو ظهرت من خلاله :” أن استراتيجية 60-30-10 هي أسهل وأفضل طريقة ممكن تدير فيها الميزانية الشهرية وبتخليك تعرف كم تستثمر وكم تدخر .”

وأضافت:” نقول تقريبا 60 حق الالتزامات مثل الفواتير والكهرباء وغيرها، و30 بنحطها جزء للاستثمار و 10 للإدخار، و10 حق الـ Fun money أو سوالف الوناسة والمشتريات الكمالية وغيرها، وأنا عن نفسي أخلي مبلغ للطوارئ فوق هذه التقسيمة.”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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