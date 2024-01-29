شكرا لمتابعة خبر عن مُختصة تشرح طريقة سهلة وفعالة للادخار وإدارة الميزانية الشهرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت مختصة طريقة سهلة وفعالة للإدخار وإدارة الميزانية الشهرية سواء كانت معاش أو مصروف.

وقالت المختصة في مقطع فيديو ظهرت من خلاله :” أن استراتيجية 60-30-10 هي أسهل وأفضل طريقة ممكن تدير فيها الميزانية الشهرية وبتخليك تعرف كم تستثمر وكم تدخر .”

وأضافت:” نقول تقريبا 60 حق الالتزامات مثل الفواتير والكهرباء وغيرها، و30 بنحطها جزء للاستثمار و 10 للإدخار، و10 حق الـ Fun money أو سوالف الوناسة والمشتريات الكمالية وغيرها، وأنا عن نفسي أخلي مبلغ للطوارئ فوق هذه التقسيمة.”