شكرا لمتابعة خبر عن صرخات استغاثة تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة تركية متجهة للمملكة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة غريبة من نوعها ، تحولت رحلة طيران تابعة لشركة الطيران التركية بيغاسوس والتي كانت في طريقها إلى المملكة إلى حالة من الذعر والقلق ، مما أدى إلى هبوطها اضطرارياً بعد ساعة من إقلاعها .

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية ، فإن طاقم الرحلة سمع صرخات استغاثة من مقصورة الأمتعة ، لذلك قرر طيار الرحلة إلى الهبوط بشكل عاجل في مطار أنطاليا ، وفور الهبوط سارعت الطواقم بفتح حجرة الأمتعة وتفريغ الحقائب ولكن لم يتم العثور على أي شخص داخل المقصورة .

ووثق مقطع فيديو متداول طيار الرحلة وهو يُعلن عبر مكبرات الصوت مواصلة الرحلة إلى المملكة ، ووصلت الرحلة بسلام إلى مطار العاصمة الرياض .