تراند اليوم : باع سيارته وترك وظيفته في أرامكو.. بالفيديو: قصة المواطن"محمد الغامدي" الذي غادر أمريكا وعمل سباكا ونصيحة أمريكي تغير مجرى حياته!

كشف مواطن قصة شقيقه رجل الأعمال محمد صالح الغامدي الذي هاجر إلى أمريكا قبل 30 عاما وأنشأ شركة فيها أطلق عليها اسم الباحة.

الأمن الصناعي

وقال المواطن أنه وشقيقه محمد الغامدي كانا يعملان في الأمن الصناعي في شركة أرامكو وكان شقيقه محمد لديه ورشة وسيارة فورد وبعدما قامت حرب الخليج قرر بيع الورشة والسيارة وسافر لأمريكا لإنهاء تعليمه والتخطيط لمستقبله.

السفر لأمريكا

وأضاف بعدما سافر محمد الغامدي لأمريكا تعرف على طبيبة أسنان هناك وتزوج دون أن يخبر عائلته بالسعودية، وبعد انتهائه من دراسته كان النفط منخفضا في الخليج فلم يستطع العودة إلى المملكة فقرر العمل في أمريكا، فعمل سباكا حتى قابل أمريكي من أصل إفريقي وأخبره عن برنامج "صناديق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة" ونصحه بالتسجيل به حتى نجح في التسجيل بعد 6 أشهر واستلم أول مشروع كان بـ 40 ألف دولار وعبارة عن مشروع سفلتة وكان يحتاج إلى ضمان بنكي فساعده والده بمبلغ 120 ألف دولار .

15 مليون دولار

وتابع: اشتغل بعد ذلك ومشت الأمور معه هو وزوجته وبعدين بدأوا في 100 ألف دولار ثم دخلوا في المليون دولار الأول والثاني والثالث حتى وصل إلى مشاريع بـ 15 مليون دولار.

ولفت شقيق محمد الغامدي أن طريق أخيه لم يكن مفروشا بالورود بل واجهته قضايا ووصل الأمر إلى إغلاق إحدى شركاته واضطر لتأسيس شركة الباحة في نهاية الأمر .