شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة جبارة هتقولي يا ريتني جربتها من زمان .. ضعي الزيت على الاسبرين وضعيه علي هذه المناطق من جسمك قبل النوم .. هتنبهري من النتيجة !!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الزيت على الاسبرين حيلة جديدة لا يعرفها الكثيرون، يوجد فوائد عديدة لاستخدام الأسبرين فإنه يعالج الصداع وينظم الدورة الدموية ويستخدم أيضا لتنظيف البشرة والتخلص من حب الشباب وحيث يستخدم أيضا فى علاج الشعر لإنهاء القشرة منه ويعمل ع توحيد لون الشعر ويستخدم أيضا في إزالة بقع العرق وفي السطور القادمة نتلو عليكم كيفية استخدام الأسبرين لكلا منهم للمساهمة فى توفير الكثير من الوقت والعناء علينا .

تنظيف البشرة والتخلص من حب الشباب

يعمل تطهير وتنظيف الجلد ويقوم بتجديد وإعادة الخلايا الميتة للجلد ويعمل على تهدئة البشرة من الاحمرار وينظف البشرة أيضا من بقايا الزيوت التي توجد على مسام البشرة.

تحضير الماسك

نحضر 5 أقراص ونقوم بتفتيتها ثم يضاف لهم ربع كوب ماء ثم بعد ذلك نضع 1ملعقة صغيرة من العسل ثم نخليهم حتى يتم الامتزاج مع بعض ثم ضعيه على البشرة ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ والحصول علي افضل نتيجه يجب تكرار هذه العملية.

لاعادة لون الشعر الى الطبيعي

نقوم بتفتيت من6 الى 8 حبات مع كوب من الماء الدافئ ويتم غسل الشعر به جيدا ثم يترك على الشعر لمدة تتراوح من 10 حتي 15 دقيقه وسوف تشاهدي الفرق.



أما عن ازاله القشرة من الشعر.

يتم تفتيت 2 حبة من الأسبرين وتضاف الى كمية الشامبو التي تستخدميها واغسلي شعرك به جيدا ويترك لمده 2 دقيقه ثم يشطف بالماء الدافئ.

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