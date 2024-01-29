بحضور المملكة.. اجتماع عربي لمناقشة خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 9:30 صباحاً

عُقدت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية برئاسة سلطنة عُمان، بمشاركة ممثلي الدول العربية. ومثّل المملكة في الاجتماع الملحق التجاري بسفارة المملكة لدى مصر أنور عايض بن حصوصة. وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته خلال الاجتماع، أن الاجتماع يناقش عددًا من الموضوعات، منها: متابعة تطورات عملية الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وتطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية، إضافة إلى بحث خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

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