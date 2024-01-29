تراند اليوم : بالفيديو.. "استشاري أمراض قلب" يكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني وطرق علاجه

صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري أمراض وكهرباء القلب، الدكتور وائل القرعاوي، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الرجفان الأذيني، وطرق علاجه.

وقال خلال ظهوره على برنامج اليوم، إن مسببات الإصابة بالرجفان الأذيني، هي التقدم في السن، ومرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري، والسمنة وأمراض صمامات القلب، ومشاكل الغدة الدرقية، وانقطاع النفس أثناء النوم.

وأضاف القرعاوي، أنه يمكن علاج الرجفان الأذيني، عن طريق تناول أدوية سيولة الدم لمنع حدوث الجلطات، أو بواسطة القسطرة أو الكي للبؤرة التي يخرج منها الرجفان.