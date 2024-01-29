تراند اليوم : "النقل" تعلن موعد إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات اعتبارًا من 21 أبريل 2024.

نقل البضائع

وأفادت أن الرصد الآلي يشمل أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي في مختلف مناطق المملكة.

بطاقة تشغيل

وأوضحت الهيئة، أن المخالفات التي سيستم رصدها؛ تتمثل في تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية، أو انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.

الحافلات والشاحنات

وأشارت إلى أن الرصد الآلي يسهم في الحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات، وتعزيز الجودة والامتثال، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

حافلات النقل

وتابعت أن مراحل الرصد تتضمن ثلاثة مراحل بدأت بسيارات الأجرة في 13 مارس 2022، ثم المرحلة الثانية حافلات النقل المخصص للنقل التعليمي فبراير 2023، وصولًا إلى المرحلة الثالثة للشاحنات والحافلات التي سيتم تطبيقها في 21 أبريل المقبل.