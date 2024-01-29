توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف)، الجوف(القريات).
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح تحد من مدى الرؤية في 3 مناطق وأمطار خفيفة بالقريات وطريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.