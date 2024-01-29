رياح تحد من مدى الرؤية في 3 مناطق وأمطار خفيفة بالقريات وطريف

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف)، الجوف(القريات).

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.