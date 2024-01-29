شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير منطقة مكة يستمع إلى شكوى أحد المواطنين ويوجه بإيجاد حل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استمع اليوم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إلى شكوى أحد مواطني قرية طفيل، وذلك خلال زيارته لمحافظة الليث، ولقائه المواطنين.

وقال المواطن في شكوته:” إن قريته تبعد 90 كم شمال محافظة الليث، وتبعد 15 كم عن محطة الشعيبة للمياه، وبها 10 آلاف منزل، ويعاني سكانها من عدم وصول المياه إليها؛ ما يضطرهم لشراء صهاريج المياه، الواحد منها بـ 200 ريال.”

وعلى الفور أحال نائب الأمير الشكوى شفويًّا لمسؤول المياه بشكل مباشر لإيجاد الحل، ولمحافظ الليث للمتابعة، قائلاً للمواطن: “هذا واجبنا”.