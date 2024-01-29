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تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار "قانوني" يكشف عن عقوبة أحد الاتهامات الموجهة للمهندس "عمرو المدني" بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال بالعلا

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن عقوبة أحد الاتهامات الموجهة للمهندس "عمرو المدني" بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال بالعلا.

وقال الوهيبي، في حديثه لـ العربيةfm ، إنه يتم رصد الواقعة من خلال تحريات هيئة الرقابة والتأكد من المعطيات المقدمة، وبعد ذلك يتم القبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء بعد التحقيق معهم.

وأضاف: "في البيان الصادر تم التطرق إلى جريمتين، الأولى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وتدخل تحت بند الرشوة وتصل فيها العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال".

وتابع: "الجريمة الثانية هي جريمة غسل الأموال، وهذه عقوبتها تصل لـ السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين".

وأكمل: "لدينا منظومة متكاملة في المملكة بها ترابط وتكامل، فيما يخص إجراءات التحري والرقابة والتحقيق ومن ثم تنفيذ العقوبة ولا يوجد استثناء لأي جهة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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