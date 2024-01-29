تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار "قانوني" يكشف عن عقوبة أحد الاتهامات الموجهة للمهندس "عمرو المدني" بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال بالعلا

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن عقوبة أحد الاتهامات الموجهة للمهندس "عمرو المدني" بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال بالعلا.

وقال الوهيبي، في حديثه لـ العربيةfm ، إنه يتم رصد الواقعة من خلال تحريات هيئة الرقابة والتأكد من المعطيات المقدمة، وبعد ذلك يتم القبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء بعد التحقيق معهم.

وأضاف: "في البيان الصادر تم التطرق إلى جريمتين، الأولى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وتدخل تحت بند الرشوة وتصل فيها العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال".

وتابع: "الجريمة الثانية هي جريمة غسل الأموال، وهذه عقوبتها تصل لـ السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين".