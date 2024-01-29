تراند اليوم : "ستكون ليلة تاريخية" .. تركي آل الشيخ يكشف عن أشياء ستحدث لأول مرة بالعالم في مباراة الهلال وإنترميامي اليوم ومفاجأة بشأن تكلفة المباراة الواحدة

صحيفة الخليج 365 : كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تجهيزات ملعب "المملكة أرينا" قبل بطولة كأس موسم الرياض.

وقال آل الشيخ، خلال حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد": "إن شاء الله تكون ليلة تاريخية كعادة موسم الرياض، وسيكون يوم مهم خصوصا لنادي الهلال، وملعب جديد".

وأضاف: "الطاقة الاستيعابية للملعب في العشرينات، ومع نهاية الموسم بتوصل للثلاثينات، تكلفة الإنتاج للمباراة الواحدة تعادل ثمن مباريات في كأس العالم وهناك 300 شخص من خبراء العالم يشرفون على النقل، وهناك كاميرات تستخدم لأول مرة".

وتابع: "لأول مرة في تاريخ كرة القدم بنسمع الفار والنقاش مع الحكم، وإن شاء الله تكون ليلة للتاريخ وتليق بالمملكة السعودية وإنجازاتها".

وأكمل: هناك أكثر من 100 دولة والتغطية من 3 أستوديوهات مختلفة، والقنوات في العالم العربي مثل شاهد، وأم بي سي، وبي إن سبورتس، وقنوات الكويت والمغرب والعراق جميعهم ناقلين للمباراة".

وأشار إلى أنه تم وضع كاميرا أيضا على غرفة اللاعبين، معلقا: "إن شاء الله بيكون الكأس سعودي".

واختتم رئيس الهيئة العامة للترفيه تصريحاته أنه سيتم إنشاء مسرح عبد المجيد عبدالله في جدة ومسرح رابح صقر في المنطقة الشرقية قريبا.