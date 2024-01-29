الغذاء والدواء تسحب عينات من الشاي للتأكد من مأمونيتها 

أحدث مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يتفحّص محتويات أحد أكياس الشاي تحت المجهر، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث يُظهر الفيديو وجود كميات من الشوائب والكائنات والحشرات التي يصعب اكتشافها بالعين المجردة، بين مكونات كيس الشاي.

من جهتها تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع الفيديو وبيّنت أنها تتابع المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، وسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح وإصدار العقوبات في حق المخالفين وسحب المنتجات المخالفة.

داعية إلى الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في حدوث أعراض جانبية للمستهلكين.