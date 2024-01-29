الأمن البيئي يضبط مواطنًا لاقتنائه وعرضه 13 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مواطنًا في المنطقة الشرقية، لقيامه باقتناء وعرض 13 كائنًا فطريًا دون ترخيص، وهي: 4 أسود، و6 ثعابين، وتمساحان، ونيص.

وأوضحت القوات أن الكائنات الفطرية التي تم ضبطها من أنواع مهددة بالانقراض، وأن المواطن ارتكب مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأكدت القوات أن عقوبة عرض كائنات فطرية (حية أو ميتة) مجهولة المصدر، غرامة 10.000 ريال، وتصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 30 مليونًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.