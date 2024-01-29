تراند اليوم : ثروة ترامب مهددة بالزوال .. تعرف على حجم الغرامات المقررة بحق الرئيس الأمريكي السابق في أحكام قضائية ضده

صحيفة الخليج 365: ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه خطر زوال معظم أو كل ثروته من أموال نقدية بسبب أحكام قضائية ضده.

وأمرت هيئة المحلفين ترامب يوم الجمعة الماضي بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بتهمة التشهير بها في عام 2019 عندما نفى مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.

ومن المتوقع صدور حكم هذا الأسبوع في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك، والتي تسعى إلى استعادة 370 مليون دولار من "الأرباح غير القانونية" التي يُزعم أن ترامب حققها من خلال الكذب على البنوك بشأن ثروته للحصول على شروط أفضل بشأن القروض.

ويشير احتمال تعرض ترامب لتعويضات عن الأضرار يبلغ مجموعها أكثر من 450 مليون دولار في أقل من أسبوع إلى حدوث مشكلة نقدية لديه.

والجدير بالذكر ، وصف ترامب مخزونه من النقد العام الماضي بأنه يزيد عن 400 مليون دولار، فيما قدر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات أصوله السائلة بنحو 600 مليون دولار.