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تراند اليوم : استشارية تكشف عن 7 أمور مسموح بها للحامل في الشهور الثلاثة الأولى.. و 4 أخرى ممنوعة عنها

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صحيفة الخليج 365: كشفت استشارية النساء والتوليد الدكتورة مها النمر عن المسموح والممنوع على المرأة الحامل في الشهور الثلاثة الأولى.

وقالت النمر في تغريدة بحسابها في منصة إكس أن المسموح عموما للمرأة الحامل في الشهور الثلاثة الأولى هو : كل أنواع الأكل ، والتونا المعلبة ، التمارين واليوغا والكوفي والفواكه والتمر، والجماع، والسفر ولبس الكعب.

وحددت النمر الممنوع على المرأة الحامل في الشهور الثلاثة الأولى وهو: اللحم النئ، الأجبان غير المبسترة، حمام الساونا للجسم وليس الوجه، والراحة التامة وعدم الحركة وتغيير تراب القطة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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